СБУ взялась за женщину, которая в TikTok восхваляла ракетные удары РФ по Киеву

фото: СБУ

Автор скандального видео с Киевского вокзала, на котором она восхваляла российские ракетные удары по Украине, получила подозрение от СБУ. Женщине грозит до восьми лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что данные события произошли 7 октября этого года. Женщина сняла провокационный стрим на территории железнодорожного вокзала в Киеве во время воздушной тревоги. На записи женщина заявляла, что обстрелами мирных городов Украины "россияне дают отпор украинцам". Она также насмехалась над гражданами, которые спускаются в укрытие.

После проведения независимых экспертиз, подтвердивших состав преступления в высказываниях фигурантки, следователи СБУ сообщили ей о подозрении по статьям Оправдания, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные повторно.

Фигурантка – 23-летняя жительница Макеевки Донецкой области, которая несколько месяцев назад переехала в Киев.

"Злоумышленница публично отрицала военные преступления рашистов во время временной оккупации Киевской области. Видео фигурантки моментально подхватили российские пропагандисты для дальнейшего разгона через кремлевские медиа", - говорится в сообщении.

Следствие также установило, что в 2023 году подозреваемая также размещала видео, сопровождавшееся музыкой и текстом "для меня Россия - мама", а на своем лице женщина нарисовала карту так называемых "ДНР/ЛНР".

Напомним, 7 октября на вокзале в Киеве задержали девушку из Донецкой области, которая восхваляла Россию во время ракетной атаки. Впоследствии ее отпустили.