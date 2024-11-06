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Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

От полученных ранений на месте погиб 55-летний мужчина. 53-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. У нее – взрывная травма, ранение чрева и переломы костей рук.

Напомним, 4 ноября в Харьковской области два ребенка подорвались на мине. Происшествие случилось в селе Гусаровка Изюмского района.