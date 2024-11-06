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Российские оккупанты в очередной раз атаковали Купянский и Чугуевский районы Харьковщины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В среду, 5 ноября, около 16:30 россияне нанесли ракетный удар по селу Петропавловка Купянского района. Огнестрельные ранения головы и грудной клетки получил 70-летний местный житель.

В тот же день около 11:00 в результате вражеского стрела Купянска была повреждена крыша дома. Без пострадавших. Точный тип вооружения устанавливается.

Также от российских обстрелов продолжает страдать Чугуевщина. В результате ударов оккупантов по поселку Белый Колодец 5 ноября разрушения и повреждения получили жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в течение 6 ноября россияне атаковали Никопольщину с десяток раз. Применяли тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Из-за вражеских обстрелов повреждена инфраструктура.