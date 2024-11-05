В центре Киева горел ресторан

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Сегодня утром, 5 ноября, на проспекте Берестейском в Шевченковском районе столицы горел ресторан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Киеве.

Оказалось, что общепит загорелся около 08:15. Возгорание произошло на втором этаже ресторана и распространилось на крышу здания. Спасатели оперативно потушили пожар.

"Жертв или пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Теперь правоохранители будут устанавливать причину и обстоятельства возникновения возгорания.

Напомним, 20 октября в результате пожара в Шевченковском районе Киева погиб человек.