фото: КГВА

Утром 31 октября из-за падения дрона в Киеве была повреждена высоковольтная линия. Сейчас она нуждается в существенном восстановлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"Сегодня из-за падения вражеского дрона в столице была повреждена высоковольтная линия ДТЭК. Благодаря автоматическим переключениям свет в домах киевлян не исчезал. Однако линия нуждается в существенном восстановлении”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики продолжают ее ремонтировать.

Напомним, ранее стало известно, что в результате ночной атаки дронов 31 октября в Киеве были повреждены окна в трех многоэтажках.

После КМВА показала последствия падения обломков в Подольском районе столицы.