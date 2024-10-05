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05 октября 2024, 17:51

В Киеве мужчина задушил свою подругу и угнал ее автомобиль

05 октября 2024, 17:51
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фото: прокуратура
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В Киеве 27-летнего мужчину подозревают в умышленном убийстве знакомого ради ее автомобиля Toyota Prado

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным следствия, в конце сентября к 51-летней владелице квартиры в Деснянском районе пришел ее 27-летний знакомый.

"Мужчину женщина знала уже некоторое время, иногда помогала ему деньгами. В тот вечер знакомый остался в ее квартире на ночь. После того, как женщина перестала отвечать на телефонные звонки, родные нашли ее задушенной в спальне. Кроме того, пропал внедорожник убитой", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители установили, что около полуночи молодой человек взял веревку и задушил женщину, после чего забрал ее автомобиль Toyota Prado.

"Чтобы не вызвать подозрений, мужчина переоделся в камуфляжную военную одежду, перекрасил похищенный внедорожник в зеленый цвет, снял с него номера и уехал домой на Черниговщину, где его и нашли. Никаких мотивов своих действий молодой человек не объясняет", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства женщины по корыстным мотивам и незаконном завладении ее автомобилем, соединенным с насилием, опасным для жизни потерпевшего. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 4 октября утром обнаружили застреленными мужчину и женщину, владевших местными озерами. Полиция объявила план "Перехвата" и ищет стрелка.

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