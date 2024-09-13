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13 сентября 2024, 12:34

Экс-главе КГГА объявили о подозрении в неуплате налогов

13 сентября 2024, 12:34
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фото: kyivcity.gov.ua
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ГБР сообщило о подозрении в уклонении от уплаты налогов бывшему нардепу нескольких созывов. По данным следствия, фигурант не уплатил в бюджет 71,4 млн. грн налогов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о народном депутате Украины I, III-VII созывов, в прошлом – заместителе председателя фракции Партии регионов и главе КГГА. По данным СМИ, фигурант расследования ГБР – Владимир Макеенко.

В ГБР рассказали, что фигурант в течение 2011 – 2018 годов получил доход за границей на общую сумму более 387 млн грн, однако с этих денег он не уплатил налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 71,4 млн грн.

Ему объявили о подозрении в уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что известного столичного блогера Александра Слобоженко подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов на общую сумму 213 млн. грн. Чтобы скрыть приобретенное имущество, он оформлял право собственности на своих близких родственников и приближенных лиц.

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