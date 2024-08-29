На станции метро "Университет" в Киеве человек упал на пути
Вечером, 29 августа, человек упал на пути столичного метрополитена на станции "Университет". Движение поездов по красной ветке метро ограничено
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на киевские Telegram-каналы и пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
На станции всех людей попросили выйти из поезда, поскольку под его колесами человек. Есть информация, что это молодой человек. В каком он состоянии, пока неизвестно.
Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" – "Вокзальная", "Крещатик" – "Лесная"
Станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров.
Напомним, 16 августа на станции метро Крещатик в Киеве на пути упал человек.
К тому же на станции столичного метро "Золотые ворота" на пути упал человек. Движение поездов "зеленой" веткой метро было остановлено.
Также сообщалось, что 27 июня в киевском метро на станции "Университет" мужчина попал под поезд. 28 июня под колесами поезда метро погибла женщина.