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Вечером, 29 августа, человек упал на пути столичного метрополитена на станции "Университет". Движение поездов по красной ветке метро ограничено

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на киевские Telegram-каналы и пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

На станции всех людей попросили выйти из поезда, поскольку под его колесами человек. Есть информация, что это молодой человек. В каком он состоянии, пока неизвестно.

Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" – "Вокзальная", "Крещатик" – "Лесная"

Станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров.

Напомним, 16 августа на станции метро Крещатик в Киеве на пути упал человек.

К тому же на станции столичного метро "Золотые ворота" на пути упал человек. Движение поездов "зеленой" веткой метро было остановлено.

Также сообщалось, что 27 июня в киевском метро на станции "Университет" мужчина попал под поезд. 28 июня под колесами поезда метро погибла женщина.