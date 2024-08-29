Родственники пленных устроили митинг под офисом Красного Креста в Киеве

фото: facebook.com/MediaInitiativeForHumanRights

Об этом сообщила координатор "Медийной инициативы по правам человека" (МИПЧ) Ольга Решетилова, передает RegioNews.

"То, что сегодня произошло под стенами киевского офиса МККК, - это приговор всей системе международного права и международных организаций", - написала она.

Активистка подчеркнула, что родные пленных "доведены до отчаяния и готовы чуть ли не до самосожжения", потому что их близких в плену годами пытают и убивают.

Как сообщает МИПЧ в Facebook, представитель МККК в Украине Александр Власенко сообщил, что перед офисом организации собралось около ста семей. Акцию организовали ко Дню памяти защитников Украины. В частности, под офис МККК пришли семьи морпехов.

"Все они пришли в поисках одного — известий о своих близких, которые находятся в плену. Мы встретились с ними и узнали об их раздражении, гневе и боли. Их можно понять, жить в неизвестности в течение многих месяцев, не знать, что произошло с близким человеком, как он - это страшно. Поэтому они раздражены, ищут виновных, хотят, чтобы мы им дали информацию", - рассказал Власенко.

Как известно, Международный комитет Красного Креста – единственная организация, которая имеет мандат на посещение мест содержания военнопленных. Однако сделать это можно исключительно с разрешения администрации тюрьмы, изолятора или колонии. Представителей МККК к местам содержания пленных Россия почти не допускает.

Ольга Решетилова отметила, что МККК, ООН, ОБСЕ, дипломатические миссии и представительства "годами разводят руками, бросаются друг в друга мандатами и просто наблюдают, как тысячи украинцев медленно умирают в плену". Она подчеркнула, что безнаказанность России допускает мировое сообщество.

Напомним, 24 августа в Украину из российского плена вернули 115 военных. Среди них 82 защитника Мариуполя.