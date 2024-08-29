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Авария произошла в Черкассах днем 27 августа на перекрестке улиц Владимира Великого и Припортовая

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Kia Sorento, Opel Astra и Opel Vivaro. Предварительно, 40-летняя водительница Kia не пропустила и врезалась в Opel Astra, который после удара въехал в Opel Vivaro.

В результате ДТП травмировалась 38-летняя пассажирка Opel Astra. Ее госпитализировали. Также медики осмотрели 6-летнюю девочку, от госпитализации родители ребенка отказались. Остальные участники аварии не пострадали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 27 августа в городе Буча Киевской области грузовик переехал женщину. Местная жительница получила травмы ног.