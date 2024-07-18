Ракетная атака на Киев 8 июля: в больницах остаются 23 пострадавших

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В Киеве на стационарном лечении остаются 23 пострадавших в результате российской ракетной атаки 8 июля, в том числе трое детей

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает RegioNews.

"На стационарном лечении в медучреждениях столицы сегодня находятся 23 пострадавших в результате атаки на Киев 8 июля. Из них трое детей", – говорится в сообщении.

Как отметил Кличко, из 20 взрослых двое – в тяжелом состоянии.

Напомним, в результате ракетного удара российских войск по Киеву 8 июля погибли 34 человека.