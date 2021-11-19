Киев выкупит землю на Никольской Слободке у застройщика для создания парка

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Киевский городской совет решил выкупить у ООО "Новая Слободка" (Киев) земельный участок площадью 1,4 га на ул. Никольско-Слободской, 7/9 в Днепровском районе столицы для создания в дальнейшем парка отдыха

Соответствующее решение на заседании горсовета 18 ноября поддержали 85 депутатов, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к проекту решения, выкуп обусловлен активным общественным сопротивлением застройке участка.

В случае согласия собственника участка на переговоры относительно условий продажи будет определена цена земельного участка, выполнена экспертная денежная оценка. Цена выкупа должна быть утверждена Киевсоветом.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцами ООО "Новая Слободка" выступают Юлия Лабенская и Александр Стельмащук.

Согласно годовому отчету компании, в 2020 году компания получила 14,7 млн грн чистых убытков.

Как сообщалось, ООО "Новая Слободка" и "ЛВ-Холдинг" (оба - Киев) выступают владельцами проекта строительства жилого комплекса Sundance на вул. Никольско-Слободская в Киеве.