В Киеве состоялось памятное шествие в честь Героев Небесной сотни по случаю Дня Достоинства и свободы

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Сегодня, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости несколько тысяч человек собрались по случаю Дня Достоинства и свободы, они провели памятное шествие и панихиду по погибшим Героям Небесной сотни

Часть людей стояла у Монумента Независимости, а часть собралась в колонну для памятного шествия по Аллее Героев Небесной Сотни, передает RegioNews со ссылкой на liga.net.

Во главе колонны развернули баннер "Помним! Небесная Сотня. Герои не умирают", ее участники держали в руках национальные флаги и флаги с надписью "Революция Достоинства".

После шествия у храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ началась панихида по погибшим участниками Революции достоинства и воинами-защитниками Украины.

Перед началом шествия на крыше ТЦ "Глобус" зажгли красные файеры. Кто-то развернул баннер с портретами президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрей Ермака и подписью "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство".