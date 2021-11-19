В Киеве пьяный водитель устроил аварию и сжег автомобиль

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В четверг, 18 ноября, в Киеве подвыпивший водитель придумал креативный способ "избежать" наказания за ДТП - он соврал полицейским, что сам является полицейским

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Авария произошла на ул. Северо-Сырецкая. По словам свидетелей, автомобиль Iveco остановился на перекрестке, чтобы пропустить встречный транспорт и повернуть налево. В этот момент в него влетела легковушка KIA.

От столкновения автомобиль KIA начал гореть, а Iveco выбросило с проезжей части дороги. Огонь потушили и обошлось без пострадавших, но история на этом не закончилась.

Прибывшие на место ДТП правоохранители заподозрили, что водитель KIA находится в состоянии опьянения и спровоцировал аварию. Водитель, со своей стороны, представился работником Оболонского управления полиции по имени Мединский Михаил Владимирович. По предварительной информации, среди сотрудников Оболонского УП нет человека с такой фамилией и именем.

От прохождения теста на состояние опьянения мужчина отказался.