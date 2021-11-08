На Днепропетровщине усилили карантин

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Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, в регионе запретили работу развлекательных заведений с 22:00 до 06:00, пишет RegioNews.

Кроме того, студентов в общежития будут пускать при наличии СОVID-сертификатов, иначе придется учиться дистанционно.

При этом областной комиссии ТЭБ и ЧС рекомендовала ввести ограничения на работу общественного транспорта. В частности, разрешить проезд только по сертификатам вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

В настоящее время в Днепропетровской области действуют ограничения на транспорт межрегионального и межобластного сообщения.

" С 11 ноября в Днепропетровской области предлагают ввести их для внутриобластного, междугороднего и городского. Включая метро, трамваи, троллейбусы, электрички", - говорится в сообщении.

Теперь такое решение должны принять сельские, поселковые и городские комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что с 8 ноября в Днепре школы возвращаются к очному обучению.