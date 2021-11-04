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04 ноября 2021, 10:49 1729

В Киеве задержали 61-летнего мужчину, который силой удерживал в квартире девушку

04 ноября 2021, 10:49 1729
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Фото: из открытых источников
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В Киеве на улице Милославской 61-летний мужчина попросил девушку помочь ему занести сумку в свой дом, там он затолкал ее в комнату и закрыл входную дверь. Девушка испугалась, забежала в ванную и сразу позвонила в полицию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

61-летний мужчина попросил прохожую помочь ему занести сумку в свой дом. Далее мужчина силой затолкал ее в помещение и закрыл дверь", - рассказали в полиции.

Девушка испугалась, забежала в ванную и сразу позвонила на спецлинию 102.

При помощи работников ГСЧС правоохранители освободили девушку, а следователи начали уголовное производство по факту незаконного лишения свободы.

Подозреваемый не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка и находился в состоянии опьянения. При проверке прибор Драгер показал 2,4 промилле содержания алкоголя в организме нарушителя.

Напомним, ранее в Киеве на улице Овручской между двумя прохожими возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в другого. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

насилие Киев полиция задержание ГСЧС

 
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