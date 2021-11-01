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01 ноября 2021, 17:20 92

В Киеве неизвестные изуродовали памятник "Ежик в тумане"

01 ноября 2021, 17:20 92
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Фото: Telegram-канал Янины Соколовской
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В Киеве неизвестные изуродовали памятник "Ежик в тумане", который стоял в сквере на улице Рейтарской

Как пишет RegioNews об этом в своем Telegram-канале рассказала блогер Янина Соколовская.

Вандалы выломали скульптуру с "мясом" и повредили ежику носик. Случившееся она назвала "диким символизмом". Памятник изуродовали и повалили на землю, теперь он нуждается в серьезной реставрации.

"Беда сегодня случилась с "Ежиком в тумане". Дело вандалов. Пострадавшего отправили в реанимацию (на реставрацию). Через несколько дней, вероятно, вернется", - написала Соколовская.

В комментариях пользователи возмутились поступком вандалов и отметили, что памятник, который никому не вредит и никого не обижает, могли разрушить только "нелюди".

Напомним, недавно в Белой Церкви вандал повредил памятник Героям борьбы за независимость.

вандалы

 
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