Фото: Telegram-канал Янины Соколовской

В Киеве неизвестные изуродовали памятник "Ежик в тумане", который стоял в сквере на улице Рейтарской

Как пишет RegioNews об этом в своем Telegram-канале рассказала блогер Янина Соколовская.

Вандалы выломали скульптуру с "мясом" и повредили ежику носик. Случившееся она назвала "диким символизмом". Памятник изуродовали и повалили на землю, теперь он нуждается в серьезной реставрации.

"Беда сегодня случилась с "Ежиком в тумане". Дело вандалов. Пострадавшего отправили в реанимацию (на реставрацию). Через несколько дней, вероятно, вернется", - написала Соколовская.

В комментариях пользователи возмутились поступком вандалов и отметили, что памятник, который никому не вредит и никого не обижает, могли разрушить только "нелюди".

Напомним, недавно в Белой Церкви вандал повредил памятник Героям борьбы за независимость.