Фото: Telegram-канал Яніни Соколовської

У Києві невідомі понівечили пам'ятник "Їжачок у тумані", який стояв у сквері на вулиці Рейтарській

Як пише RegioNews, про це у своєму Telegram-каналі розповіла блогер Яніна Соколовська.

Вандали виламали скульптуру з "м'ясом" і пошкодили Їжачку носик. Те, що трапилося вона назвала "диким символізмом". Пам'ятник понівечили й повалили на землю, тепер він потребує серйозної реставрації.

"Біда сьогодні трапилася з "Їжачком в тумані". Справа вандалів. Потерпілого відправили в реанімацію (на реставрацію). Через кілька днів, ймовірно, повернеться", - написала Соколовська.

У коментарях користувачі обурилися вчинком вандалів і відзначили, що пам'ятник, який нікому не шкодить та нікого не ображає, могли зруйнувати тільки "нелюди".

Нагадаємо, нещодавно у Білій Церкві вандал пошкодив пам'ятник Героям боротьби за Незалежність.