У Києві невідомі понівечили пам'ятник "Їжачок у тумані"
У Києві невідомі понівечили пам'ятник "Їжачок у тумані", який стояв у сквері на вулиці Рейтарській
Як пише RegioNews, про це у своєму Telegram-каналі розповіла блогер Яніна Соколовська.
Вандали виламали скульптуру з "м'ясом" і пошкодили Їжачку носик. Те, що трапилося вона назвала "диким символізмом". Пам'ятник понівечили й повалили на землю, тепер він потребує серйозної реставрації.
"Біда сьогодні трапилася з "Їжачком в тумані". Справа вандалів. Потерпілого відправили в реанімацію (на реставрацію). Через кілька днів, ймовірно, повернеться", - написала Соколовська.
У коментарях користувачі обурилися вчинком вандалів і відзначили, що пам'ятник, який нікому не шкодить та нікого не ображає, могли зруйнувати тільки "нелюди".
Нагадаємо, нещодавно у Білій Церкві вандал пошкодив пам'ятник Героям боротьби за Незалежність.