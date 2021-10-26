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26 октября 2021, 11:42 7

СБУ разоблачила должностных лиц КГГА по делу о нанесении ущерба государству на 12 млн

26 октября 2021, 11:42 7
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Фото: из открытых источников
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Департамента коммунальной собственности города Киева. Их подозревают в присвоении 12 млн грн, предназначенных на цифровую трансформацию

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным оперативников, схема заключалась в махинациях с тендерными процедурами. Во-первых, чиновники отдали победу в тендере на 40 млн грн без какого-либо конкурса. Во-вторых, фигуранты производства составляли смету услуг с заведомо завышенными показателями.

По предварительным оценкам, в результате таких действий местный бюджет потерял 12 млн грн. Деньги выводили через конвертационный центр - на банковские счета фиктивных предприятий.

Как установила СБУ, к организации сделки причастны по меньшей мере три учреждения:

  • Департамент коммунальной собственности города Киева (в структуре КГГА);
  • Коммунальное предприятие Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации";
  • Частное предприятие "Лаборатория информационных технологий".

Правоохранители провели 16 санкционированных обысков, по результатам которых прекратили деятельность незаконного конвертационного центра, а также изъяли записи "черной" бухгалтерии, которые свидетельствуют о присвоении государственных денежных средств на общую сумму 12 млн грн.

Сейчас планируется проведение судебно-экономической и компьютерно-технической экспертиз.

Напомним, 4 октября Киевская городская прокуратура совместно с правоохранителями проводили обыски в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района.

Также в Государственном бюро расследований утверждают, что чиновники КГГА из-за сделок с недвижимостью нанесли ущерб общине на 150 млн грн.

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