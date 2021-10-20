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20 октября 2021, 11:59 28

В Киеве из-за аварии 93 дома остались без газа

20 октября 2021, 11:59 28
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Фото: Рixabay
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В Киеве прекращено газоснабжение до 93 многоквартирных домов из-за аварии на территории национального заповедника "София Киевская"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр "Киевгаза".

"19 октября во время проведения плановых работ с отрезки распределительного газопровода на территории национального заповедника "София Киевская" произошло аварийное отключение шкафного газорегуляторного пункта, что привело к снижению давления газа в сети", - говорится в сообщении.

Так, для предотвращения аварийной ситуации газоснабжение было приостановлено к 93 многоквартирным домам Шевченковского района.

Сейчас "Киевгаз" ликвидирует аварийную ситуацию для возобновления поставок газа в дома потребителей. По информации пресс-центра, работы по ликвидации могут занять несколько дней.

Напомним, 12 октября в г. Лозовая Харьковской области без газа остались жители 16,2 тыс. квартир во многоэтажных жилых домах после того, как неизвестные перекрыли газопровод высокого давления.

Киев

 
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