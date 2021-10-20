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20 жовтня 2021, 11:59 455

У Києві через аварію 93 будинки залишились без газу

20 жовтня 2021, 11:59 455
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Фото: Рixabay
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У Києві припинене газопостачання до 93 багатоквартирних будинків через аварію на території національного заповідника "Софія Київська"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр "Київгазу".

"19 жовтня під час проведення планових робіт з відрізки розподільного газопроводу на території національного заповідника "Софія Київська" сталося аварійне відключення шафового газорегуляторного пункту, що призвело до зниження тиску газу в мережі", - йдеться в повідомленні.

Так, для запобігання аварійної ситуації газопостачання було призупинене до 93 багатоквартирних будинків Шевченківського району.

Наразі "Київгаз" ліквідовує аварійну ситуацію для відновлення постачання газу в оселі споживачів. За інформацією пресцентру, роботи з ліквідації можуть зайняти кілька днів.

Нагадаємо, 12 жовтня у м. Лозова Харківської області без газу залишилися мешканці 16,2 тис. квартир у багатоповерхових житлових будинках після того, як невідомі перекрили газопровід високого тиску.

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