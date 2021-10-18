Киевлян предупредили об изменениях в работе метро 19 октября

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В ночь на среду, 20 октября, работа Киевского метрополитена будет продлена на 1 час в связи с проведением футбольного матча "Шахтер" (Донецк) — "Реал" (Мадрид) на НСК "Олимпийский"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, ранее сообщалось, что на столичном Южном мосту снова частично ограничат движение.