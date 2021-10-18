Киян попередили про зміни в роботі метро 19 жовтня

Фото з відкритих джерел

У ніч на середу, 20 жовтня, робота Київського метрополітену буде продовжена на 1 годину у зв'язку з проведенням футбольного матчу "Шахтар" (Донецьк) — "Реал" (Мадрид) на НСК "Олімпійський"

Про це йдеться в повідомленні пресслужби метрополітену Києва, передає RegioNews.

Відзначається, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на столичному Південному мості знову частково обмежать рух.