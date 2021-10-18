Киян попередили про зміни в роботі метро 19 жовтня
У ніч на середу, 20 жовтня, робота Київського метрополітену буде продовжена на 1 годину у зв'язку з проведенням футбольного матчу "Шахтар" (Донецьк) — "Реал" (Мадрид) на НСК "Олімпійський"
Про це йдеться в повідомленні пресслужби метрополітену Києва, передає RegioNews.
Відзначається, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".
Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на столичному Південному мості знову частково обмежать рух.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України