В столичном ресторане произошла перестрелка, есть раненый

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В Голосеевском районе Киева на улице Маршала Конева произошла стрельба в ресторане, один человек был ранен

Как передает RegioNews, об этом информирует "Киев Оперативный".

Так, сообщается, что инцидент произошел в ресторане Favor Park hotel.

Стрелка задержали, а сам потерпевший играет в "правильного" и отказывается от заявления и медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Все детали инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, недавно в Днепре посетитель пиццерии устроил стрельбу и дважды ранил мужа.