В Украине за сутки выявили более 16 тысяч новых больных COVID-19

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За прошедшие сутки, 12 октября, в Украине обнаружили 16 309 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1588 детей, медработников - 288.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 4901 человека; летальных исходов - 471; выздоровевших - 6462 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской областях (1048) и в Киеве (978).

За сутки протестировано: методом ПЦР - 56 174 лица, методом ИФА - 12 030 человек, экспресс-тестами - 50 558 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 578 394 лица;

выздоровели - 2 304 361 человек;

летальных случаев - 59 523.

Напомним, 11 октября в Украине обнаружили 11 996 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1262 детей, медработников - 227.