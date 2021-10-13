В Украине за сутки выявили более 16 тысяч новых больных COVID-19
За прошедшие сутки, 12 октября, в Украине обнаружили 16 309 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1588 детей, медработников - 288.
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 4901 человека; летальных исходов - 471; выздоровевших - 6462 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской областях (1048) и в Киеве (978).
За сутки протестировано: методом ПЦР - 56 174 лица, методом ИФА - 12 030 человек, экспресс-тестами - 50 558 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 578 394 лица;
- выздоровели - 2 304 361 человек;
- летальных случаев - 59 523.
Напомним, 11 октября в Украине обнаружили 11 996 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1262 детей, медработников - 227.