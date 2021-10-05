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05 октября 2021, 10:32 5

Кличко говорит, что пока не собирается в президенты

05 октября 2021, 10:32 5
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из открытых источников
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Мэр столицы Виталий Кличко пока не собирается баллотироваться в президенты Украины. Однако он планирует вести свою партию УДАР на следующие парламентские выборы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью главы столицы РБК-Украина

"Во - первых, относительно президентских выборов-это все разговоры. Во-вторых, я нигде не озвучивал таких намерений. А СМИ, задавая такие вопросы, автоматически внушают нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально участвовать в следующих президентских выборах. У меня сегодня огромное количество задач в городе", - рассказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что его партия УДАР планирует участвовать в следующих очередных парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 году.

"Я уверен, что наша политическая сила-партия УДАР-будет участвовать в следующих парламентских выборах", - отметил Кличко.

Напомним, что в интервью одному из телеканалов Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает Кличко конкурентом на выборах главы государства. По неофициальной информации, Банковая рассматривает столичного мэра в качестве возможного конкурента на выборах. Один из близких к столичному мэру политик рассказал, что у Кличко есть президентские амбиции.

выборы Кличко Виталий мер парламент Верховная Рада

 
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