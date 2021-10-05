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05 жовтня 2021, 10:32 5

Кличко каже, що поки не збирається в президенти

05 жовтня 2021, 10:32 5
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з відкритих джерел
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Мер столиці Віталій Кличко поки не збирається балотуватися в президенти України. Однак він планує вести свою партію УДАР на наступні парламентські вибори

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю очільника столиці РБК-Україна

"По-перше, щодо президентських виборів - це все розмови. По-друге, я ніде не озвучував таких намірів. А ЗМІ, ставлячи такі питання, автоматично вселяють нервозність тим людям, які стежать і аналізують, хто б міг потенційно брати участь в наступних президентських виборах. У мене сьогодні величезна кількість завдань в місті", - розповів Кличко.

Мер Києва зазначив, що його партія УДАР планує брати участь у наступних чергових парламентських виборах, які мають відбутися в 2023 році.

"Я впевнений, що наша політична сила - партія УДАР - братиме участь у наступних парламентських виборах", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, що в інтерв'ю одному з телеканалів Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає Кличка конкурентом на виборах Глави держави. За неофіційною інформацією, Банкова розглядає столичного мера в якості можливого конкурента на виборах. Один з близьких до столичного мера політик розповів, що в Кличка є президентські амбіції.

вибори Кличко Віталій мер парламент Верховна Рада

 
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