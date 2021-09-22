В Харькове "заминировали" суд

полиция Харьковщины

В Харькове неизвестные сообщили о минировании Апелляционного суда на Театральной площади. Из здания эвакуировали 173 человека, однако взрывчатки не нашли

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции области

Анонимное сообщение о минировании здания суда поступило около 15:30. На место выехали сотрудники взрывотехнической службы и оперативно-следственная группа.

Правоохранители обследовали 900 квадратных метров помещений и эвакуировали из здания 173 человека. Взрывоопасные предметы не были найдены.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что недавно во Львове мужчина "заминировал" собственный дом, ему грозит до 6 лет тюрьмы