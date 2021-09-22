В Харькове "заминировали" суд
В Харькове неизвестные сообщили о минировании Апелляционного суда на Театральной площади. Из здания эвакуировали 173 человека, однако взрывчатки не нашли
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции области
Анонимное сообщение о минировании здания суда поступило около 15:30. На место выехали сотрудники взрывотехнической службы и оперативно-следственная группа.
Правоохранители обследовали 900 квадратных метров помещений и эвакуировали из здания 173 человека. Взрывоопасные предметы не были найдены.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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