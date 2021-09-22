09:01  22 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили более шести тысяч новых случаев заражения
08:46  22 сентября
На Харьковщине почти все госпитализированные с COVID дети инфицированы "Дельтой"
08:09  22 сентября
Сутки на Донбассе: боевики стреляли из запрещенных вооружений и гранатометов
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2021, 18:38 126

В Харькове "заминировали" суд

22 сентября 2021, 18:38 126
Читайте також українською мовою
полиция Харьковщины
Читайте також
українською мовою

В Харькове неизвестные сообщили о минировании Апелляционного суда на Театральной площади. Из здания эвакуировали 173 человека, однако взрывчатки не нашли

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции области

Анонимное сообщение о минировании здания суда поступило около 15:30. На место выехали сотрудники взрывотехнической службы и оперативно-следственная группа.

Правоохранители обследовали 900 квадратных метров помещений и эвакуировали из здания 173 человека. Взрывоопасные предметы не были найдены.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что недавно во Львове мужчина "заминировал" собственный дом, ему грозит до 6 лет тюрьмы

полиция Харьковская область минирование суд бомба

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Привидение Штучного и аппаратная игра. Откуда решили нажать на Разумкова
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram