В Минюсте объяснили, почему затягивается ликвидация Окружного админсуда столицы

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Законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда города Киева будет рассмотрен, но он не простой

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью министра юстиции Дениса Малюськи изданию РБК-Украина

"Все дела, которые сейчас рассматривает ОАСК, должны перейти в другой суд - Киевский окружной админсуд, у которого гораздо меньше судей и у них есть свои дела. Они должны дополнительно к ним начать рассматривать дела от ОАСК", - пояснил Малюська.

Он добавил, что когда вместо ОАСК будет создан новый суд, дела снова должны передать туда. Более того, их снова вынуждены будут начать рассматривать сначала.

Кроме того, по словам Дениса Малюськи судей в новый суд можно будет назначить только после того, как заработает ВККС.

"По приблизительным оценкам, оперативная ликвидация ОАСК приведет к тому, что 50-70 тысяч дел будут очень долго искать своего разрешения. На это уйдут годы. Это будет сильный удар по системе рассмотрения административных споров", - сообщил он.

Напомним, что 13 апреля Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный проект закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Представитель Главы государства в Конституционном суде нардеп Федор Вениславский выразил уверенность, что Верховная Рада до конца 2021 проголосует за ликвидацию ОАСК