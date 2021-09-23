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23 сентября 2021, 13:07 8

Кличко получил еще одного заместителя

23 сентября 2021, 13:07 8
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из открытых источников
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Экс-руководитель главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко стал заместителем руководителя Киевской городской государственной администрацией

Как передает RegioNews, за соответствующее решение проголосовал 91 депутат столичного парламента.

Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

Напомним, что 5 августа Андрей Крищенко подал в отставку с поста главного полицейского столицы.

Крищенко был заместителем председателя Национальной полиции Украины - начальником Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

До этого возглавлял Главное управление внутренних дел города Харькова.

Киев заместитель полиция Кличко Виталий

 
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