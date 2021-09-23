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23 вересня 2021, 13:07 7

Кличко отримав ще одного заступника

23 вересня 2021, 13:07 7
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з відкритих джерел
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Екс-керівник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко став заступником керівника Київської міської державної адміністрації

Як передає RegioNews, за відповідне рішення проголосував 91 депутат столичного парламенту.

Крищенко відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільної оборони, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.

Нагадаємо, що 5 серпня Андрій Крищенко подав у відставку з посади головного поліцейського столиці.

Крищенко був заступником голови Національної поліції України - начальником Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

До цього очолював Головне управління внутрішніх справ міста Харкова.

Київ заступник поліція Кличко Віталій

 
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