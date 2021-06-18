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18 июня 2021, 15:24 5

Стало известно, когда Гостиный двор перейдет в управление Минкультуры

18 июня 2021, 15:24 5
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Фото из открытых источников
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Гостиный двор перейдет в управление Министерства культуры и информационной политики с 29 июня

Как пишет RegioNews, об этом на своем канале в Telegram сообщил глава МКИП Александр Ткаченко.

"Наконец Фонд государственного имущества Украины передает" Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ", - отметил он.

Ткаченко добавил, что сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня.

После завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы.

Напомним, ранее Киевсовет просил правительство передать Гостиный двор общине столицы, а не Минкульту.

Украина Минкульт Александр Ткаченко Столица Гостиный двор

 
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