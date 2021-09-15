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15 сентября 2021, 13:44 509

В Киеве задержали должностных лиц ГФС по делу о взятке в $12 тысяч

15 сентября 2021, 13:44 509
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Фото: из открытых источников
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Трех должностных лиц Государственной фискальной службы задержали "на горячем" во время получения денег у руководителя частного предприятия за закрытие уголовного производства в отношении его предприятия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Установлено, что должностное лицо сектора предотвращения и выявления коррупции управления кадрового обеспечения ГУ ГФС в Киеве, вступив в сговор с сотрудниками других управлений, требовал 16 тысяч долларов у предпринимателя. Во время "торгов" правоохранители ГФС снизили сумму взятки до 12 тыс. долларов.

Всех должностных лиц ГФС задержали, решается вопрос относительно сообщения им о подозрении.

Предварительная квалификация преступления - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством.

Ранее сообщалось, что должностных лиц Минобороны и одной из ОТГ Киевщины задержали на вымогательстве взяток.

ГБР взятка расследование ГФС задержание

 
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