У Києві затримали посадовців ДФС у справі про хабар у $12 тисяч
Трьох посадовців Державної фіскальної служби затримали "на гарячому" під час одержання грошей у керівника приватного підприємства за закриття кримінального провадження щодо його підприємства
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Встановлено, що посадовець сектору запобігання та виявлення корупції управління кадрового забезпечення ГУ ДФС у Києві, вступивши у змову зі співробітниками інших управлінь, вимагав 16 тисяч доларів у підприємця. Під час "торгів" правоохоронці ДФС зменшили суму хабаря до 12 тис. доларів.
Усіх посадовців ДФС затримано, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.
Попередня кваліфікація злочину – одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.
Раніше повідомлялось, що посадовців Міноборони та однієї з тергромад Київщини затримали на вимаганні хабарів.