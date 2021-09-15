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15 вересня 2021, 13:44 506

У Києві затримали посадовців ДФС у справі про хабар у $12 тисяч

15 вересня 2021, 13:44 506
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Фото: з відкритих джерел
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Трьох посадовців Державної фіскальної служби затримали "на гарячому" під час одержання грошей у керівника приватного підприємства за закриття кримінального провадження щодо його підприємства

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що посадовець сектору запобігання та виявлення корупції управління кадрового забезпечення ГУ ДФС у Києві, вступивши у змову зі співробітниками інших управлінь, вимагав 16 тисяч доларів у підприємця. Під час "торгів" правоохоронці ДФС зменшили суму хабаря до 12 тис. доларів.

Усіх посадовців ДФС затримано, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Попередня кваліфікація злочину – одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.

Раніше повідомлялось, що посадовців Міноборони та однієї з тергромад Київщини затримали на вимаганні хабарів.

ДБР хабар розслідування ДФС затримання

 
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