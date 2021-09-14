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14 сентября 2021, 10:58 2415

Угрожал ножом: в Киеве в лифте дома мужчина изнасиловал женщину

14 сентября 2021, 10:58 2415
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Фото из открытых источников
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В Киеве мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 36-летнюю женщину в кабине лифта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Киева.

Происшествие случилось на проспекте Петра Григоренко. В полицию обратилась сама потерпевшая, которая заявила, что за ней в подъезд зашел мужчина, достал нож и, под угрозой физической расправы, изнасиловал ее.

Подозреваемого в совершении преступления правоохранители обнаружили после того, как просмотрели записи с камер наблюдения. Им оказался 30-летний уроженец Луганской области.

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что на днях на Киевщине молодой человек изнасиловал 50-летнюю женщину - подругу своей матери.

Украина криминал Киев изнасилование Столица

 
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