Угрожал ножом: в Киеве в лифте дома мужчина изнасиловал женщину

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В Киеве мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 36-летнюю женщину в кабине лифта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Киева.

Происшествие случилось на проспекте Петра Григоренко. В полицию обратилась сама потерпевшая, которая заявила, что за ней в подъезд зашел мужчина, достал нож и, под угрозой физической расправы, изнасиловал ее.

Подозреваемого в совершении преступления правоохранители обнаружили после того, как просмотрели записи с камер наблюдения. Им оказался 30-летний уроженец Луганской области.

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что на днях на Киевщине молодой человек изнасиловал 50-летнюю женщину - подругу своей матери.