Погрожував ножем: у Києві в ліфті будинку чоловік зґвалтував жінку
У Києві чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував 36-річну жінку в кабіні ліфта
Про це пише RegioNews з посиланням на Національну поліцію Києва.
Подія трапилася на проспекті Петра Григоренка. У поліцію звернулася сама потерпіла, яка заявила, що за нею в під'їзд зайшов чоловік, дістав ніж і, під загрозою фізичної розправи, зґвалтував її.
Підозрюваного у скоєнні злочину правоохоронці виявили після того, як переглянули записи з камер спостереження. Ним виявився 30-річний уродженець Луганської області.
Тепер йому загрожує до п'яти років в'язниці.
Нагадаємо, що днями на Київщині молодик зґвалтував 50-річну жінку - подругу своєї матері.
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