Упал с высоты в подвал: в Киеве на стройке травмировался работник
В Киеве 6 сентября на стройке на территории Речного порта мужчина упал с высоты четырех метров в подвальное помещение
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
"На место происшествия немедленно прибыли спасатели. По прибытию было установлено, что на территории Речного порта 36-летний сотрудник ремонтной бригады упал и находится в подвальном помещении в бессознательном состоянии". - рассказали в ГСЧС.
Спасатели с помощью веревки и медицинских носилок подняли пострадавшего строителя на поверхность и передали медикам. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.
Напомним, недавно в Кривом Роге на стройке разбился работник.
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