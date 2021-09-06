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06 сентября 2021, 16:44 1

Упал с высоты в подвал: в Киеве на стройке травмировался работник

06 сентября 2021, 16:44 1
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Фото: Рixabay
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В Киеве 6 сентября на стройке на территории Речного порта мужчина упал с высоты четырех метров в подвальное помещение

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"На место происшествия немедленно прибыли спасатели. По прибытию было установлено, что на территории Речного порта 36-летний сотрудник ремонтной бригады упал и находится в подвальном помещении в бессознательном состоянии". - рассказали в ГСЧС.

Спасатели с помощью веревки и медицинских носилок подняли пострадавшего строителя на поверхность и передали медикам. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.

Напомним, недавно в Кривом Роге на стройке разбился работник.

Украина строительство Киев работа Столица

 
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