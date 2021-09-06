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06 вересня 2021, 16:44 9

Впав з висоти у підвал: у Києві на будівництві травмувався працівник

06 вересня 2021, 16:44 9
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Фото: Рixabay
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У Києві 6 вересня на будівництві на території Річкового порту чоловік впав з висоти чотирьох метрів у підвальне приміщення

Про це пише RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"На місце події негайно прибули рятувальники. По прибуттю було встановлено, що на території Річкового порту 36-річний працівник ремонтної бригади впав та знаходиться у підвальному приміщенні у непритомному стані". - розповіли в ДСНС.

Рятувальники за допомогою мотузки та медичних нош підняли потерпілого будівельника на поверхню та передали медикам. Чоловіка госпіталізували з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма.

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі на будівництві розбився працівник.

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