Впав з висоти у підвал: у Києві на будівництві травмувався працівник
У Києві 6 вересня на будівництві на території Річкового порту чоловік впав з висоти чотирьох метрів у підвальне приміщення
Про це пише RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
"На місце події негайно прибули рятувальники. По прибуттю було встановлено, що на території Річкового порту 36-річний працівник ремонтної бригади впав та знаходиться у підвальному приміщенні у непритомному стані". - розповіли в ДСНС.
Рятувальники за допомогою мотузки та медичних нош підняли потерпілого будівельника на поверхню та передали медикам. Чоловіка госпіталізували з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма.
Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі на будівництві розбився працівник.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вихід із політичної кризи в Запоріжжі: чому мер Буряк "дав задню"
Округ №197: чи проявиться на Черкащині "синдром Вірастюка"