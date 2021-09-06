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06 сентября 2021, 15:51 2528

На столичной Оболони убили женщину, которая жила в палатке

06 сентября 2021, 15:51 2528
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Фото из открытых источников
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На столичной Оболони двое мужчин убили женщину из Черниговщины, которая приезжала в Киев на подработку

Как пишет RegioNews, в Отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что женщину на улице Приречной без признаков жизни нашел прохожий.

Женщина жила в палатке вблизи водоема, ее нашли с травмой головы и без признаков жизни.

Сейчас правоохранители опросили заявителя и вероятных свидетелей происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению причастны двое мужчин. Их сейчас разыскивают.

Следователем Оболонского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Львовщине сын убил пожилую мать, а ее тело пролежало в квартире две недели.

Украина Киев убийство смерти Оболонский район

 
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