В субботу на час продлят работу столичного метро

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В Киеве в ночь с 4 на 5 сентября продолжат работу метрополитена на 1 час

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Решение принято из-за проведения на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Франции. Игра начнется в 21:45.

Возможно закрытие на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, на днях в метрополитене Киева произошел технический сбой. Из-за него возникли сложности с пополнением транспортных карт и приобретением разовых поездок.