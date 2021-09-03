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03 вересня 2021, 11:59 204

У суботу на годину продовжать роботу столичного метро

03 вересня 2021, 11:59 204
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Фото з відкритих джерел
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У Києві у ніч з 4 на 5 вересня продовжать роботу метрополітену на 1 годину

Про це пише RegioNews, посилаючись на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Рішення ухвалене через проведення на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Франції. Гра почнеться о 21:45.

Можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри - станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, днями у метрополітені Києва стався технічний збій. Через нього виникли складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок.

Україна метро Київ транспорт Столиця

 
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