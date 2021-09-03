У суботу на годину продовжать роботу столичного метро
У Києві у ніч з 4 на 5 вересня продовжать роботу метрополітену на 1 годину
Про це пише RegioNews, посилаючись на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Рішення ухвалене через проведення на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Франції. Гра почнеться о 21:45.
Можливе закриття на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри - станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".
Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.
Нагадаємо, днями у метрополітені Києва стався технічний збій. Через нього виникли складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Від США до зустрічей в палатках. Хто боротиметься на Херсонщині по 184-му округу за вакантне парламентське місце
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком