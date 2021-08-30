Киев снова накрыл сильный ливень: машины плавают, повалены деревья, затоплена станция скоростного трамвая
Киев снова накрыл сильный ливень. Отдельные улицы превратились в реки, дерево упало на столбы с проводами, из-за удара молнии начинался пожар. Затопило одну из станций скоростного трамвая
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на СМИ.
В частности, на проспекте Правды, вблизи с ТЦ Ретровиль, дерево упало на столб с проводами.
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