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30 августа 2021, 22:07 257

Киев снова накрыл сильный ливень: машины плавают, повалены деревья, затоплена станция скоростного трамвая

30 августа 2021, 22:07 257
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Киев оперативный
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Киев снова накрыл сильный ливень. Отдельные улицы превратились в реки, дерево упало на столбы с проводами, из-за удара молнии начинался пожар. Затопило одну из станций скоростного трамвая

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на СМИ.

В частности, на проспекте Правды, вблизи с ТЦ Ретровиль, дерево упало на столб с проводами.

Вблизи станции метро "Политехнический институт" плавали машины и, как отмечается в комментарии к видео как будто кто-то из шланга льет На хуторе Виноградный начался пожар после удара молнии. Предполагают, что она попала в электрощитовую В центре столицы плавали машины Стихия не щадит и скоростной трамвай. Станция "Героев Севастополя" затоплена. Отмечается,что трамваи прекратили движение

Киев Дожди Стихия трамвай

 
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