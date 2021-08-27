Из столичного Печерского райсуда эвакуировали более 100 человек - полиция

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Полиция Киева проверяет информацию о якобы минирования здания Печерского районного суда столицы, эвакуировано более ста человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий агентству "Интерфакс-Украина" представителя Шевченского райуправления полиции столицы.

"На электронную почту ГСЧС пришло письмо с информацией о якобы минировании здания Печерского райсуда по ул.Владимирской. Проводится проверка информации, эвакуировано 120 человек из помещения суда", - сообщили в полиции

Напомним, что о возможном минировании здания Печерского райсуда написал адвокат Ростислав Кравец.

"Печерский райсуд заминировали. Очевидно сегодня уже ничего рассматривать не будут", - написал юрист.