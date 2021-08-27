Печерский райсуд города Киева заминировали - адвокат
Печерский райсуд города Киева заминировали
.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм канал адвоката Ростислава Кравца.
"Печерский райсуд заминировали. Очевидно сегодня уже ничего рассматривать не будут", - написал юрист.
Пока не известно действительно ли "служителей Фемиды" заминировали или кто-то пошутил.
Напомним, что недавно в Одессе мужчина "заминировал" полицию из-за мести.
"Таким образом нетрезвый мужчина решил отомстить полицейским за недавно составленный административный протокол о вождении автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении полиции
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