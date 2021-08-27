Печерский райсуд города Киева заминировали - адвокат

ТГ Ростислава Кравца

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм канал адвоката Ростислава Кравца.

"Печерский райсуд заминировали. Очевидно сегодня уже ничего рассматривать не будут", - написал юрист.

Пока не известно действительно ли "служителей Фемиды" заминировали или кто-то пошутил.

Напомним, что недавно в Одессе мужчина "заминировал" полицию из-за мести.

"Таким образом нетрезвый мужчина решил отомстить полицейским за недавно составленный административный протокол о вождении автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении полиции