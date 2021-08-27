Зі столичного Печерського райсуду евакуювали понад 100 осіб - поліція

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Про це пише RegioNews з посиланням на коментар агентству "Інтерфакс-Україна" представника Шевченського райуправління поліції столиці.

"На електронну пошту ДСНС надійшов лист з інформацією про нібито мінування будівлі Печерського райсуду по вул. Володимирській. Проводиться перевірка інформації, евакуйовано 120 осіб з приміщення суду", - повідомили в поліції

Нагадаємо, що про можливе мінування будівлі Печерського райсуду написав адвокат Ростислав Кравець.

"Печерський райсуд замінували. Очевидно сьогодні вже нічого розглядати не будуть", - написав юрист.