Зі столичного Печерського райсуду евакуювали понад 100 осіб - поліція
Поліція Києва перевіряє інформацію про нібито мінування будівлі Печерського районного суду столиці, евакуйовано понад сто осіб
Про це пише RegioNews з посиланням на коментар агентству "Інтерфакс-Україна" представника Шевченського райуправління поліції столиці.
"На електронну пошту ДСНС надійшов лист з інформацією про нібито мінування будівлі Печерського райсуду по вул. Володимирській. Проводиться перевірка інформації, евакуйовано 120 осіб з приміщення суду", - повідомили в поліції
Нагадаємо, що про можливе мінування будівлі Печерського райсуду написав адвокат Ростислав Кравець.
"Печерський райсуд замінували. Очевидно сьогодні вже нічого розглядати не будуть", - написав юрист.
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