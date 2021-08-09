В Одессе на кладбище мужчина напал на двух женщин

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В Одессе в районе второго Христианского кладбища неизвестный мужчина напал с угрозами на двух женщин

Как передает RegioNews, об этом сообщили патрульная полиция Одесской области.

Так, к патрульным обратились две женщины о помощи и рассказали, что к ним подошел неизвестный мужчина и начал угрожать им. Напал на одну из женщин, а затем угрожая разбитой стеклянной бутылкой забрал мобильные телефоны.

Женщины предоставили описание нападавшего. Обследуя прилегающую территорию, на улице Водопроводной, патрульные обратили внимание на мужчину, который подпадал под описание он был задержан.

Во время поверхностного осмотра, в заднем кармане, были обнаружены телефоны пострадавших. Также женщины узнали нападавшего", - сообщили патрульные.

Ранее сообщалось, что в столице на одном из городских кладбищ нашли тело мужчины со следами избиения.