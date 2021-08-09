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09 августа 2021, 15:32 650

Полиция завершила расследование взрыва многоэтажки на столичных Позняках

09 августа 2021, 15:32 650
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Фото из открытых источников
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Полиция при процессуальном руководстве прокуратуры Киева завершила расследование взрыва жилом доме на Позняках

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева

Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, приведший к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели пятерых человек и травмированию троих, произошел из-за нарушения служебными лицами АО "Киевгаз" правил техники безопасности.

В частности, речь идет о нарушении "Правил безопасности систем газоснабжения"," Кодекса газораспределительных систем " и других, в части установки технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

Кроме того, в результате потери жилья жильцам дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Отмечается, что сообщено о подозрении 5 лицам. Среди подозреваемых - первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", трое главных инженеров Управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда.

"Действия служащих квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей", - добавляют в прокуратуре Киева

Напомним, что взрыв в жилом доме на столичных Позняках произошел в конце июня 2020 года

По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия двух погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человек эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики.

газ Киев прокуратура взрыв полиция

 
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