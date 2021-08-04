Мужчине, который хотел взорвать Кабмин, грозит 15 лет тюрьмы
Полиция откроет уголовное производство по четырем статьям относительно ситуации, которая произошла в столице с участием мужчины, который хотел взорвать здание Кабмина
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на заявление главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко на брифинге.
Он заявил, что полиция уже занимается расследованием этого дела.
"Уголовное производство будет открыто по 4 статья. Одна из них самая тяжелая - 147 УК (Захват заложников) - до 15 лет", - заявил Клименко.
Напомним, сегодня в Киеве неизвестный угрожал взорвать гранату в здании Кабмина. Мужчина говорил, что он - сапер в прошлом и "живым не уйдет, сядет на 10 лет" и просил мужчин входить в здание, а женщин - нет. Менее чем через час злоумышленника задержали.
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