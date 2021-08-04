Чоловікові, який хотів підірвати Кабмін, загрожує 15 років в'язниці

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Поліція відкриє кримінальне провадження за чотирма статтями щодо ситуації, яка сталася у столиці за участі чоловіка, що хотів підірвати будівлю Кабміну

Про це пише RegioNews, посилаючись на заяву голови Національної поліції України Ігора Клименка на брифінгу.

Він заявив, що поліція вже займається розслідуванням цієї справи.

"Кримінальне провадження буде відкрито по 4 стаття. Одна з них найважча - 147 ККУ (захоплення заручників) - до 15 років", - заявив Клименко.

Нагадаємо, сьогодні в Києві невідомий погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну. Чоловік говорив, що він - сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просив чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні. Менш ніж через годину зловмисника затримали.