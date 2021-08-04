В Киеве мужчина поджег кафе: ему не понравилось обслуживание

Фото: Нацполиция

На Лесном массиве в Киеве произошел инцидент - мужчина устроил поджог кафе, в котором ему не понравилось обслуживание персоналом. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Пока спасатели тушили пожар, правоохранители нашли неподалеку от места происшествия мужчину, которого подозревают в совершении поджога.

По данным правоохранителей, задержанному не понравилось обслуживание в кафе, поэтому он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и зажег ее.

В результате пожара поврежден интерьер зала. С места происшествия мы изъяли пластиковую бутылку, которую направили на проведение экспертизы", - добавили в полиции.

Поджигатель оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин, которого задержали. На момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине грозит до десяти лет заключения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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