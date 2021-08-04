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04 августа 2021, 09:42 997

В Киеве мужчина поджег кафе: ему не понравилось обслуживание

04 августа 2021, 09:42 997
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Фото: Нацполиция
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На Лесном массиве в Киеве произошел инцидент - мужчина устроил поджог кафе, в котором ему не понравилось обслуживание персоналом. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Пока спасатели тушили пожар, правоохранители нашли неподалеку от места происшествия мужчину, которого подозревают в совершении поджога.

По данным правоохранителей, задержанному не понравилось обслуживание в кафе, поэтому он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и зажег ее.

В результате пожара поврежден интерьер зала. С места происшествия мы изъяли пластиковую бутылку, которую направили на проведение экспертизы", - добавили в полиции.

Поджигатель оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин, которого задержали. На момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине грозит до десяти лет заключения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, во Львовской области власти приняли решение запретить руководителям ресторанов готовить летом блюда, что быстро портятся.

пожар полиция тюрьма ресторан кафе

 
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